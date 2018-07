Piazza Affari apre in negativo: indice Ftse Mib perde lo 0,58%

Apertura in calo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha avviato le contrattazioni in perdita dello 0,58% attestandosi a quota 21.758 punti. Un avvio in linea con quello dei principali listini europei: Francoforte segna -0,20%, Londra lo +0,08%, Parigi cede lo 0,20% e Madrid lo 0,34%.