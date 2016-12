Piazza Affari apre in lieve rialzo

Inizio di giornata con il segno più per la Borsa di Milano. A Piazza Affari il Ftse Mib sale dello 0,19% a 16.994 punti mentre l'indice Ftse All Share si mostra in progresso dello 0,12%, a 18.520 punti. In rialzo lo spread tra il Btp a dieci anni e il Bund tedesco. Il differenziale tocca i 137 punti base contro i 134 della vigilia. Il rendimento del bond decennale italiano sul mercato secondario è pari all'1,6%.