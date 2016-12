Piazza Affari apre in calo: Ftse Mib -0,46%, Ftse All Share -0,40%

Avvio in territorio negativo per Piazza Affari. A inizio contrattazioni l'indice Ftse Mib segna infatti una perdita dello 0,46% a 16.556 punti, mentre il Ftse All Share cala dello 0,40% a 18.179 punti. In leggero ribasso anche le Borse di Francoforte (-0,15%) e Parigi (-0,12%), mentre Londra apre piatta.