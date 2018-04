Pasqua a tavola, Coldiretti: per il pranzo tradizionale spesi 1,2 mld

Oltre 1,2 miliardi di euro per imbandire le tavole della Pasqua con il netto prevalere del pranzo casalingo con parenti e amici. E' quanto hanno speso quest'anno gli italiani, secondo uno studio della Coldiretti. Pasqua in sala da pranzo insomma, anche se non è mancato chi ha scelto il ristorante o l'agriturismo. Sul podio dei prodotti più presenti a tavola la colomba, scelta dal 57% delle famiglie e l'uovo di cioccolato, acquistato dal 49%.

Coldiretti evidenzia inoltre che per lunedì, giorno di 'pasquetta', il 20% delle persone non rinuncerà alla tradizionale gita fuori porta in parchi e aree protette con il tradizionale pic nic nel verde, spinti dalla previsioni di bel tempo.



Nella settimana Santa si è stimato un consumo di 400 milioni di uova utilizzate per la preparazione di dolci e pietanze fatte in casa, ma l'alimento piu' rappresentativo nei menu della tradizione pasquale resta la carne d'agnello che - continua la Coldiretti - nelle diverse forme è presente nei menu di 4 tavole su 10 nelle case, nei ristoranti e negli agriturismi (45%).