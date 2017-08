Paperoni, a Basiglio (Mi) il 7,6% dei contribuenti sopra 120mila euro

L'Italia che dichiara alti redditi, sopra i 120mila euro annui, vive nella ricca provincia del Nord. Il comune con il maggior numero di Paperoni, rispetto al totale dei contribuenti, è Basiglio , nel Milanese. Qui 392 dei 5.130 contribuenti, ben il 7,6%, dichiarano redditi lordi superiori a 10mila euro al mese. Al secondo posto Cusago , sempre in provincia di Milano, dove la quota di super-contribuenti raggiunge il 4,8%, seguito da Pecetto Torinese (4,0%).

Nella top 10 figurano Luvinate (Va) con il 3,9%, Pino Torinese (To), con il 3,9%, Torre D'Isola (Pv) al 3,8%, Segrate (Mi) al 3,5%, Gallate Lombardo (VA) 3,5%, Portofino (Ge), al 3,5% e Gavazzana (Al) al 3,4%. È quanto emerge da una ricerca sulle dichiarazioni dei redditi relative al 2015 di UHY Italy, network che raggruppa società di consulenza fiscale, revisione e consulenza sul lavoro.



Fra i capoluoghi di Regione, primeggia Milano, dove i maxi-contribuenti sono 30.316 su oltre 971mila, cioè circa il 3,1%. Come dire che un contribuente meneghino ogni 33 ha redditi mensili lordi oltre i 10mila euro. Al secondo posto, ma assai staccata, Roma con l'1,7% di contribuenti oltre i 120.000 euro annui lordi. Seguono Bologna (1,7%), Firenze (1,5%) e Torino (1,2%). Agli ultimi posti Campobasso (0,5%), Catanzaro (0,6%) e Potenza (0,6%)



In tutta Italia sono circa 277mila su oltre 40 milioni (0,7%), i contribuenti che dichiarano redditi oltre 120mila euro annui.