Padoan: "Il Def lo stiamo scrivendo noi, il debito scenderà"

"Il mio ministero darà vita al Def ad aprile perché credo non ci sarà un ministero in pieno potere". A dirlo è il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, secondo il quale il debito, "vero problema" dell'Italia, inizierà a scendere. Padoan è poi intervenuto sul caso Embraco, sottolineando che "se ci sono aiuti di Stato, come è possibile, mi aspetto che la commissione Ue prenda severi provvedimenti".