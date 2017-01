Padoan: crescita secondo stime Def"E adesso si tagliano le tasse"

Una mossa che arriva in contemporanea con la conferma di una crescita del Pil in linea con il quadro del Def. Nonostante le turbolenze a livello globale, dice dunque il ministro, l'economia italiana cresce come previsto.



"Meno tasse e meno spesa" - La "riduzione tasse deve andare di pari passo con la riduzione della spesa", ha spiegato ancora il ministro, sottolineando che gli interventi del governo sul fronte fiscale vanno inquadrati complessivamente "in un programma 2014-2018 che prevede tagli di tasse in diverse aree che vanno viste nel loro insieme: c'è una sequenza, e c'è una cifra complessiva. Si è cominciato dagli 80 euro, una questione di equità sociale. Poi tasse le tasse sul lavoro, dall'Irap al sostegno alle assunzioni, per far crescere occupazione e aiutare le imprese a assumere".



Sequenza che procede ora con le tasse sulla casa e con il "tornare ad aiutare le imprese e i redditi più bassi". Sul fronte del fisco, ha sottolineato ancora il ministro, "la vera questione è come abbattere le tasse in modo credibile, quindi come si finanzia il taglio delle tasse. E per questo è necessario uno scenario di medio-lungo termine".



"Mi piacerebbe farlo dall'oggi al domani", riprrende schioccando le dita". Ma avverte: le tasse "si possono abbattere solo in modo credibile", così i risultati saranno "un impatto più efficace e una finanza pubblica più sostenibile. Altrimenti il Paese non è credibile, e questo comporterebbe la risposta negativa di due soggetti: i mercati che sul debito ci farebbero pagare tassi più alti e le istituzioni che non ci concederebbero margini di flessibilità perché non si fidano".



In una "legge di Stabilità", avverte, "tutto deve tornare, e non è semplice farlo".



Clima economico "intiepidito" - Acnora tornando a crescita e numeri, in una intervista a IlSussidiario.net, Padoan aveva sostenuto che "il clima economico globale si è sicuramente 'intiepidito': la Cina cresce a ritmi meno sostenuti del passato, e tutti gli altri paesi del club dei BRIC - cioè Brasile Russia e India, oltre alla Cina - hanno problemi domestici".