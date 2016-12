Renzi: "Nel 2016 via l'Imu e la Tasi per tutti Contro la crisi, l'Italia investa su se stessa"

"L'Italia in questi 20 anni ha trasformato la Seconda Repubblica in una rissa permanente ideologica che ha smarrito il bene comune e mentre il mondo correva è rimasta ferma in discussioni sterili interne", ha detto Renzi. "Io credo che il berlusconismo e per certi versi anche l'antiberlusconismo abbiano messo il tasto 'pausa' al dibattito italiano e ci abbiano fatto perdere occasioni clamorose. Ora il nostro compito è rimetterci a correre. E' come se le riforme siano un corso accelerato per rimettere l'Italia in pari".



"Dal 2016 via Imu e Tasi" - "Il prossimo anno togliamo Tasi e Imu per tutti. Non è possibile continuare questo giochino", ha detto inoltre il premier, intervenendo a Pesaro. E ha aggiunto che "in italia la tassazione è esagerata, bisogna abbassare le imposte, ma per fare questo non basta un anno. Abbattere le tasse restituisce equità sociale e non lo si fa per guadagnare consensi". Il presidente del Consiglio è poi tornato a parlare di Pil dicendo: "Ad agosto ho visto grandi polemiche sul Pil che cresce poco. Per mesi siamo stati in una stiuazione di difficoltà del Pil e ora che torna a crescere i giornali dicono 'cresce poco'. E' chiaro che lo 0,5% non basta, ma i numeri stanno cambiando".



"Riforme per il rilancio" - "Non sarà semplicemente con le riforme che l'Italia ritroverà la propria identità ma le riforme sono la premessa", ha spiegato ancora il premier, sottolineando che "il pacchetto di riforme che stiamo tentando di fare, dal jobs act a quelle istituzionali, dalla legge elettorale alla riorganizzazione della Pa, dalla Buona Scuola alla responsabilità civile dei magistrati, serve a che l'Italia recuperi il tempo perso". "L'Italia può giocare un ruolo nell'Europa che cambia ma a condizione che sia essa stessa a cambiare".