P.a., allarme Cgil: a fine anno stop a co.co.co.,serve una soluzione

La Cgil lancia l'allarme sui co.co.co. della Pubblica amministrazione. Molti di questi contratti, dicono al sindacato, scadono il 31 dicembre e "in base al Jobs Act da gennaio 2017 i contratti di collaborazione non possono più essere fatti, rinnovati o prorogati", dice il responsabile settori pubblici Cgil Michele Gentile. Quelli attivi, aggiunge, sono 40mila e quelli stipulati da quando è uscito il Jobs Act scadono in gran parte a fine anno.