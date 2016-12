Moody's alza le stime sul Pil italiano ma boccia il taglio della Tasi

Moody's rivede in rialzo le sue stime sul Pil dell'Italia a +0,7% per quest'anno (da +0,5%) e a +1,2% per il prossimo (da 1,0%). Lo si legge in una nota dell'agenzia di rating, che potrebbe migliorare il giudizio Baa2 nel caso di un "effettivo rafforzamento" della crescita grazie alle riforme. Previsto invece un deficit/Pil nel 2016 al 2,5%, sopra il 2,2% del governo, a causa della crescita inferiore all'1,6% preventivato dall'esecutivo.