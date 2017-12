Migliora ancora il quadro economico internazionale

Nella nota mensile dell’Istat si legge che nel terzo trimestre il Pil americano è aumentato dello 0,8%, riflettendo l’andamento delle componenti della domanda interna, ad eccezione degli investimenti residenziali. Un contributo positivo è stato fornito dalla dinamica dei consumi, supportata dall’aumento dello 0,3% che ha interessato il reddito disponibile.



Bene il mercato del lavoro: il numero dei lavoratori del settore non agricolo è aumentato di 261mila unità, mentre il tasso di disoccupazione ha registrato una diminuzione di un decimo di punto, passando dal 4,2% al 4,1%. Una serie di segnali positivi che hanno fatto sì che l’indicatore anticipatore segnasse un nuovo incremento di 1,2 punti percentuali, confermando l’andamento già osservato tra luglio e settembre.



Per quanto riguarda invece l’area euro, l’Istituto nazionale di statistica - come abbiamo già detto - segnala un rallentamento della crescita tra secondo e terzo trimestre, passando da un aumento dello 0,7% al +0,6% registrato a fine settembre. Anche in questo caso il mercato del lavoro ha confermato l'andamento in atto già da diverso tempo, riportando una nuova diminuzione del tasso di disoccupazione, sceso all’8,8%.



Sia le aspettative dei consumatori che quelle delle imprese confermano la tendenza positiva osservata già negli ultimi mesi. In risalita anche la fiducia delle imprese di costruzione.