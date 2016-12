Meridiana, fonti: gli esuberi scendono sotto quota 300

Scendono gli esuberi in Meridiana, passando da quasi 400 a meno di 300. Lo si apprende da fonti vicine alla trattativa, secondo le quali a consentire questa riduzione è il fatto che in queste ore oltre 100 lavoratori hanno aderito alla mobilità volontaria. Quest'ultima prevede l'80% dello stipendio per quattro anni e la possibilità di riassorbimento con vincolo per l'azienda del diritto di prelazione per 36 mesi.