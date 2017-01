Meridiana, azienda riapre mobilità

19:23 - La compagnia aerea Meridiana, accogliendo la proposta avanzata dai ministri di Lavoro e Trasporti, ha avviato il processo di riapertura della mobilità per 1.634 dipendenti. L'azienda sottolinea che "è stato possibile definire lo schema di generosi ammortizzatori sociali - con copertura degli stipendi fino all'80% per altri 5 anni in aggiunta ai 4 anni di Cigs trascorsi - e individuare un percorso per la possibile riduzione degli esuberi fino a 268".