Mercato delle auto: immatricolazioni europee in crescita del 4,4% nel 2017

Più precisamente le auto nuove immatricolate sono state 15.631.687 e, nonostante la buona performance rilevata per l’intero anno, a dicembre le rilevazioni hanno osservato un calo del 4,8% rispetto allo stesso mese del 2016, scendendo a 1.136.552 unità immatricolate.



Una diminuzione legata al ribasso osservato in gran parte dei Paesi dell’area. Tra le grandi economie solo la Spagna ha riportato una crescita (+6,2%), mentre diminuzioni sono state rilevate in Francia (-0,5%), Germania (-1%) e Italia (-3,2%). Preoccupa il trend che sta interessando il Regno Unito: il -14,4% registrato a dicembre è il nono calo consecutivo. Una serie di risultati che hanno comportato la prima flessione delle immatricolazioni britanniche da sei anni a questa parte. L’ACEA parla di un -5,2%.



Diverso, invece, il risultato messo a segno dall’Italia. Nell’arco dei dodici mesi appena passati le immatricolazioni del nostro Paese sono aumentate del 7,9%, raggiungendo le 1.825.892 unità e avvicinandosi notevolmente al risultato del 2010 (1.972.070) e superando quello del 2011 (1.765.011). Rimane però ancora lontano il record registrato nel 2007 (quando si registrarono 2.516.276 immatricolazioni di auto nuove).



Rispetto al 2016 le immatricolazioni sono aumentate anche in Spagna, del 7,7%, in Francia, del 4,7% e in Germania, del 2,7%. Da soli - spiega in Centro Studi Promotor analizzando i dati -, i cinque principali mercati dell’Unione europea (appunto Italia, Spagna, Francia, Germania e Regno Unito) “giocano un ruolo decisamente dominante, aggiudicandosi il 75% (11.298.055) delle vendite totali realizzate in Europa nel 2017.