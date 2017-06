Manovra, via libera al taglio delle slot proposto dal governo

Via libera della commissione Bilancio della Camera all'anticipo del taglio delle slot proposto dal governo nella manovra. La riduzione arriverà in due step: entro la fine di quest'anno le macchinette dovranno diminuire del 15% (a non più di 345mila) e entro il 30 aprile 2018 dovranno essere al massimo 265mila, raggiungendo l'obiettivo della riduzione del 34%, cioè circa 140mila.