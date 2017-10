Manovra, lunedì incontro governo-sindacati al ministero del Lavoro

I sindacati sono stati convocati dal ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, per un confronto con il governo in vista della manovra finanziaria. All'incontro parteciperanno i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil. Susanna Camusso, Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo discuteranno con il titolare del dicastero sulle tematiche del lavoro e della previdenza lunedì 16 ottobre alla sede di via Veneto, a Roma.