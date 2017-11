Manovra, emendamento Pd: arriva la web tax pari al 6% sui ricavi

La nuova web tax sulle attività digitali sarà pari al 6% dei ricavi "per la cessione di servizi pienamente dematerializzati da parte di soggetti non residenti a soggetti residenti in Italia". E' quanto prevede l'emendamento alla Manovra presentato da Massimo Mucchetti (Pd). "I soggetti oggi non residenti che scelgono di realizzare una stabile organizzazione in Italia vedranno tassata la base imponibile dichiarata e verificata dalle autorità".