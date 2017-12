Manovra, Ap: "Bonus bebè fino a 3 anni di vita o non votiamo"

"Il bonus bebè deve valere per i primi tre anni di vita del bambino". Lo ha affermato la senatrice di Alternativa popolare, Simona Vicari, intervenendo in Aula a Palazzo Madama nel corso della discussione generale sulla legge di bilancio. "Questo era l'accordo politico strategico sulla famiglia raggiunto in commissione e per noi rappresenta la più importante condizione per votare questa Manovra. Siamo certi che il governo chiarirà in Senato", ha aggiunto.