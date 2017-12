Made in Italy, i cinesi di Fosun si comprano La Perla

Shopping di lusso in Italia per i cinesi Fosun International. Il gruppo ha ottenuto da Pacific Global Management un periodo di esclusiva di 30 giorni per portare avanti la due diligence con l'obiettivo di acquistare una quota di controllo nell'azienda La Perla. Lo rendono noto Fosun e La Perla in un comunicato congiunto, precisando che "la conclusione dell'operazione è soggetta all'approvazione del comitato d'investimenti di Fosun".

Il gruppo cinese è già proprietario, tra l'altro, di Club Med. Il fondo Pgm è controllato da Silvio Scaglia. Secondo gli ultimi dati, La Perla ha 1.650 dipendenti di cui 650 in Italia e 400 in Portogallo, 1,140 miliardi di euro di fatturato, conta 160 punti vendita monomarca distribuiti in America, Asia, Europa e Medio oriente, tra cui: 70 boutique in zone strategiche come via Montenapoleone a Milano, Rodeo Drive a Los Angeles e Aoyama a Tokyo. Nella societa' Scaglia ha realizzato investimenti per 350 milioni di euro.