Le professioni più ricercate all'estero e in Italia

In particolare, a riscontrare questo tipo di difficoltà nel 2015 è il 28% del totale delle imprese nostrane e le figure professionali, per così dire, impossibili da trovare, sono al primo posto i macchinisti, al secondo gli addetti alla segreteria e gli assistenti di Direzione o di Amministrazione e al terzo i tecnici specializzati.

Il dato del 2015 risulta in calo del 6% rispetto allo scorso anno (quando si attestava al 34%), ma in aumento rispetto al 2012 (quando si registrò un 14%) e al 2013 (17%). Osservando nel dettaglio la dinamica dal 2006 ad oggi si nota un calo tra il primo anno preso in considerazione (appunto il 2006 con il 32%) e il 2008 (18%), per poi assistere ad una risalita nel 2009 (26%) e il 2010 (31%) e di nuovo a un calo nel 2011 (al 29%) e nel 2012 (14%).