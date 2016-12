Le previsioni del WTO: nel 2016 il commercio mondiale crescerà meno del previsto

Secondo le stime del WTO, contenute nel Trade Statistics and Outlook diffuso martedì, quest'anno il commercio mondiale crescerà dell'1,7%, ovvero ad un tasso di crescita inferiore rispetto a quello stimato fino a qualche mese fa: ad aprile gli analisti prevedevano un aumento del 2,8% (in realtà, sono state riviste al ribasso anche le previsioni per il 2017).



Il WTO sottolinea che il calo registrato nel primo trimestre 2016 – tra gennaio e marzo i volumi di scambio sono diminuiti dell'1,1% – è stato accompagnato da una crescita troppo debole nel trimestre successivo (+0,3%).



Gli analisti elencano i motivi di questa frenata: il rallentamento del Prodotto interno lordo (PIL) mondiale e degli scambi nelle economie emergenti – Cina e Brasile, in primis – e del Nord America.



L'Italia offrirà comunque il suo contributo. Ad esempio, secondo le previsioni elaborate dal SACE, una società del gruppo Cassa depositi e prestiti, le esportazioni italiane cresceranno del 3,2% nel 2016. Un ritmo di crescita più lento rispetto al 2015, ma che tuttavia dovrebbe accelerare nei prossimi anni: +3,7% in media nel prossimo quadriennio per un valore di 480 miliardi di euro nel 2019.



Per riuscirci gli imprenditori italiani dovranno concentrare i loro sforzi sulle economie con il maggior potenziale e rafforzare le loro strategie d'internazionalizzazione.