Lavoro: un agosto piatto in Italia e in Europa

I dati, che non riflettono particolari movimenti, spiegano tra le righe che il lavoro resta una questione fondamentale per superare la crisi, visto che i livelli occupazionali si mantengono su valori non troppo dissimili da un anno all'altro. Il calo maggiore, nell'Eurozona, riguarda proprio la disoccupazione giovanile, ora al 20,7% dal 22,3 di agosto 2015.



Tuttavia, se si guarda sempre alla disoccupazione giovanile (15-24 anni), si osserva un andamento lento anche in questo caso: in un mese gli occupati nella classe di età considerata sono aumentati di duemila unità, i disoccupati diminuiti di novemila e gli inattivi – le persone che non fanno parte delle forze di lavoro, ovvero quelle che l'Istat non classifica come occupate o in cerca di occupazione – crescono di cinquemila unità.



In sostanza, nel confronto con i paesi dell'Eurozona, ci collochiamo comunque in fondo per disoccupazione giovanile, seppure in calo (al 38,8%), alle spalle di Grecia (47,7% a giugno) e Spagna (43,2%), valori ben distanti dai minimi della Germania (6,9%).



In sofferenza, in Italia, anche la classe di età successiva (25-34 anni). Gli occupati, da luglio ad agosto, sono diminuiti di 31 mila unità, i disoccupati di appena duemila, mentre gli inattivi di 26 mila. Nell'anno la perdita, tra gli occupati, è stata di 74 mila unità. Un numero non indifferente, soprattutto se accostato al -164 mila osservato tra i 35-49enni.