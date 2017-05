Lavoro: l'impatto dell'automazione sul fronte occupazionale

Naturalmente c'è anche chi non è d'accordo e sostiene invece il contrario: secondo il 33,5% del campione, le opportunità lavorative aumenteranno mentre il 28,5% crede che complessivamente il numero di posti di lavoro non subirà variazioni. Quello relativo agli effetti dell'automazione è una questione molto attuale, con le principali economie mondiali coinvolte dalla quarta rivoluzione industriale. Non a caso, diversi studi hanno provato a quantificare l'impatto dell'automazione sul fronte occupazionale con risultati (molto) interessanti.



Il rischio dell'automazione per gli impieghi nei Paesi OCSE: un'analisi comparativa sostiene che il 9% delle attuali professioni in 21 Paesi del mondo è potenzialmente destinato ad essere svolto dai robot. Una percentuale in linea con quello degli analisti di McKinsey, secondo cui meno del 5% delle occupazioni attuali possono essere completamente automatizzate (il dato è contenuto in A future that works: automation, employment ad productivity).



In futuro, però, le cose potrebbero cambiare molto – la stima è elaborata considerando le tecnologie attuali –, con l'introduzione di nuove innovazioni o con l'applicazione definitiva di quelle già in uso sperimentale: il report di McKinsey sottolinea che il 49% delle attività possono essere automatizzata utilizzando le “tecnologie già sperimentate”.



Tecnicamente cosa significa? A livello mondiale, oltre 1,1 miliardi di lavoratori – 54 milioni dei quali in Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito – potrebbero vedere la loro attività completamente automatizzata nei prossimi anni. Un rapporto del World Economic Forum di Davos – Future Jobs, che considera 13 milioni di dipendenti di nove diversi settori industriali e nelle prime 15 economie mondiali – sottolinea che alcune professioni saranno più coinvolte di altre dal processo di automazione (ad esempio, lo studio cita il settore amministrativo e quello finanziario).



Mentre le lavoratrici pagheranno il prezzo più alto: nel prossimo quinquennio, le donne otterranno solo un posto di lavoro ogni cinque perduti anche a causa dell'automazione, mentre gli uomini ne guadagneranno uno per ogni tre persi. Il progresso tecnologico potrebbe comportare comunque nuove opportunità, come accaduto in passato: secondo un altro rapporto McKinsey (Growth and renewal in the United States: Retooling America's economic engine), circa un terzo dei lavori, attualmente svolti dagli americani, non esisteva 25 anni fa.