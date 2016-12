Lavoro irregolare, in 10 anni accertati 16 miliardi di evasione

Ministero del Lavoro, Inail e Inps, attraverso le loro ispezioni, tra il 2006 ed il 2015 hanno accertato contributi e premi evasi per un ammontare complessivo di circa 16 miliardi di euro e pari a 1,5 miliardi di euro ogni anno. E' quanto risulta da uno studio sul lavoro "non regolare", "irregolare" e "in nero" elaborata, attraverso i dati dell'attività ispettiva, dal Servizio Politiche del Lavoro della Uil.

Il tasso di irregolarità delle aziende è stato del 65,5%, 250mila di media all'anno i lavoratori trovati irregolari; in nero oltre il 43% degli irregolari. In particolare il 2015 è l'anno caratterizzato dal minor numero di accessi ispettivi nella decade considerata (203 mila aziende ispezionate), ma con la più alta incidenza di aziende trovate irregolari (il 67%). Segno questo, si legge nell'indagine del Servizio Politiche del Lavoro della Uil, coordinato dal segretario confederale Guglielmo Loy, "che il sistema ispettivo, nel corso degli anni, e' andato verso una più efficace programmazione dell'attivita' ispettiva in termini di risultati".



Lo scorso anno , secondo i dati delle ispezioni effettuate dal ministero del Lavoro sono state ispezionate solo il 9,7% delle aziende con dipendenti presenti, le aziende irregolari sono state il 60,3% delle ispezionate. L'edilizia è il settore con la maggiore incidenza di aziende irregolari su quelle ispezionate (63,7%), la Liguria la Regione con la più alta incidenza di aziende irregolari (73,5%). In nero il 53,1% dei lavoratori trovati irregolari. Il Mezzogiorno, secondo l'indagine l'area con la più alta incidenza di lavoratori in nero rispetto agli irregolari (63,7%) ed in particolare la Campania la regione con l'incidenza maggiore di lavoratori in nero rispetto agli irregolari (77,4%).