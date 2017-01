Lavoro, Inps: 500mila posti in più Renzi: assurde polemiche su Jobs Act

In questo numero sono comprese le trasformazioni di rapporti a termine e apprendisti e il dato risulta in rialzo di 510.292 posti sul 2014.



Assunzioni-cessazioni, saldo a +356mila - Migliora anche il saldo tra assunzioni e cessazioni, in rialzo per un numero pari a 356mila. Su base annua, considerando quindi gli ultimi dodici mesi, si evidenzia una crescita complessiva delle posizioni di lavoro dipendente pari a 300mila unità, effetto di una crescita rilevante delle posizioni di lavoro a tempo indeterminato (oltre 450mila in più) e di una contrazione di quelle regolate con contratti a termine e apprendistato.



Tali trend spiegano anche il cambiamento nell'incidenza dei rapporti stabili sul totale dei contratti di lavoro attivati o variati, passata dal 31,9% dei primi undici mesi del 2014 al 38,6% dello stesso periodo del 2015. Nella fascia di età fino a 29 anni, l'incidenza dei rapporti di lavoro "stabili" sul totale dei rapporti di lavoro è cresciuta dal 24,5% del 2014 al 31,3% del 2015.



Buste paga più ricche - Quanto alla composizione dei nuovi rapporti di lavoro in base alla retribuzione mensile, si registra per le assunzioni a tempo indeterminato una crescita delle retribuzioni intermedie (tra 1.250 euro e 2.250) con una diminuzione della quota sia di quelle inferiori sia di quelle superiori. Per i contratti a termine si evidenzia un leggero slittamento verso retribuzioni maggiori, con una riduzione della quota di quelle sotto i 1.500 euro.



Renzi: assurde le polemiche sul Jobs Act - Dopo questi dati, Matteo Renzi scrive su Twitter: "Oltre mezzo milione di posti di lavoro a tempo indeterminato in più nel 2015. Inps dimostra assurdità polemiche su Jobsact. #avantitutta".