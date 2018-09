Lavoro, Di Maio: "Entro dicembre fondo startup su modello francese"

"Entro dicembre lanceremo un fondo di venture capital, sul modello francese, per investire in startup italiane". Lo afferma il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, aggiungendo: "L'obiettivo è fare quello che hanno fatto in Francia, ossia creare, anche attraverso una banca di investimento pubblica, le condizioni affinché le aziende di giovani che fanno innovazione non vengano acquistate da colossi stranieri e vadano all'estero, ma restino in Italia".