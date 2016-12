Lavoro al Sud, Poletti: decontribuzione per l'assunzione di giovani e disoccupati

La decontribuzione per le nuove assunzioni a tempo indeterminato al Sud nel 2017 sarà valida solo per i giovani e i disoccupati. Lo precisa il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti spiegando che le decontribuzione sarà totale fino a 8.060 euro per 12 mesi per gli imprenditori delle regioni meridionali che, nel 2017, assumeranno a tempo indeterminato o in apprendistato giovani tra i 15 ed i 24 anni, e disoccupati con più di 24 anni

I disoccupati con più di 24 anni dovranno ijvece dimostrare di essere privi di impiego da almeno sei mesi. "Ridurre la disoccupazione giovanile, in particolare al Sud - spiega Poletti entrando più nel merito - è una priorità del governo. Per questo abbiamo deciso di utilizzare le risorse comunitarie del Programma nazionale per l'occupazione al finanziamento della decontribuzione totale fino a 8.060 euro, per 12 mesi, per gli imprenditori delle regioni meridionali che, nel 2017, assumeranno a tempo indeterminato o in apprendistato giovani tra i 15 ed i 24 anni, e disoccupati con piu' di 24 anni privi di impiego da almeno sei mesi".



"Nei prossimi giorni - prosegue il ministro da Salerno presentando il Programma 'Garanzia Giovani' - verranno definiti gli atti amministrativi per assicurare l'operatività di questa misura dal primo gennaio. Se l'Unione europea, come auspichiamo, rifinanzierà la Garanzia giovani, intendiamo estenderla a chi, su tutto il territorio nazionale, assumerà i giovani iscritti al programma".