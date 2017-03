La competitività delle regioni italiane

L'RCI è un indice molto importante: la Commissione europea sottolinea che la competitività regionale è la capacità di una regione di offrire un ambiente attraente e sostenibile alle imprese e ai cittadini che vi vivono e lavorano (nel calcolare l'indice, Bruxelles considera undici “pilastri”, alcuni dei quali prettamente economici (la stabilità macro-economica, le infrastrutture, l'efficienza del mercato del lavoro, le dimensioni del mercato), altri invece meno (le istituzioni, l'istruzione di base).



Rispetto alle due precedenti edizioni, pubblicate dalla Commissione europea nel 2010 e nel 2013, Malta e diverse regioni di Francia, Germania, Svezia, Portogallo e Regno Unito hanno migliorato la propria posizione, mentre Cipro e alcune regioni della Grecia, dell'Irlanda e, più recentemente, dei Paesi Bassi hanno visto scendere il proprio punteggio. Nelle regioni orientali dell'Unione europea la competitività è in larga misura rimasta stabile.



Lo studio osserva che “le regioni delle capitali tendono a essere le maggiormente competitive nei rispettivi Paesi”. Poche sono le eccezioni: Germania, Paesi Bassi e Italia. Quello ottenuto dal nostro Paese non è un risultato positivo, purtroppo. Pur ottenendo il miglior risultato tra le regioni italiane, la Lombardia si classifica alla 143esima posizione sulle 263 a disposizione. Il rapporto osserva che, nonostante la buona performance in termini di Prodotto interno lordo pro-capite – la Lombardia è 37esima nell'UE –, la regione lombarda non presenta i risultati “che ci si aspetterebbe” in termini di competitività.



Bruxelles formula la stessa osservazione anche nei confronti delle province autonome di Trento (41esima per PIL pro-capite, 153esima nell'RCI) e Bolzano (19esima per PIL, 160esima nel RCI), Friuli (91esima per PIL, 162esima nel RCI), Veneto (69esimo per PIL, 169esimo nel RCI), Lazio (56esimo per PIL, 156esimo nel RCI) e Valle d'Aosta (31esima per PIL, 177esima nel RCI). La Calabria e la Sicilia ottengono il risultato peggiore, classificandosi (rispettivamente) al 235esimo e al 237esimo posto nella graduatoria che classifica le regioni in base all'indice per la competitività.