La Borsa di Tokyo chiude in rialzo: Nikkei a +1,91%

La Borsa di Tokyo chiude la seduta in rialzo, con l'indice Nikkei che sale dell'1,91% a quota 16.807.62, reagendo positivamente alla decisione della Bank of Japan di lasciare i tassi di interesse invariati in territorio negativo (-0,1%). Sui mercati valutari, lo yen torna ad indebolirsi sul biglietto verde, superando quota 102,50.