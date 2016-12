Istat: continua crescita economia

La fase di moderata crescita dell'economia italiana dovrebbe proseguire. E' quanto si legge nella nota mensile Istat, in cui si sottolinea come le prospettive economiche delle famiglie siano migliori di quelle delle imprese. Per quest'ultime, infatti, non c'è ancora un generalizzato aumento dei ritmi produttivi in presenza di un peggioramento del clima di fiducia e una riduzione delle prospettive di crescita.