Inps: in Italia calano gli artigiani, stabili i commercianti

In Italia ci sono sempre meno artigiani, mentre resistono i commercianti. Secondo l'Osservatorio sui lavoratori autonomi dell'Inps, infatti, "nell'anno 2015 risultano iscritti alla gestione speciale dell'Inps 1.781.666 artigiani", l'1,8% in meno rispetto al 2014, quasi 200mila in meno rispetto al picco del 2007. I commercianti, invece, sono 2.295.571, numero "sostanzialmente stabile rispetto al 2014 (+0,02%) e al 2013 (-0,002%)".