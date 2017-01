Inps, con l'aumento dell'età scende il numero delle pensioni: -22% nel 2016

Meno trattamenti di vecchiaia - L'istituto di previdenza segnala un calo annuale consistente per i flussi di pensionamento di vecchiaia che diminuiscono del 30,28% (da 162.815 nuovi assegni nel 2015 a 113.500 nel 2016) e per quelli di uscita anticipata, scesi del 28,56% (da 157.522 a 112.529). Riduzioni meno consistenti si registrano per le nuove pensioni di invalidità (-15,98% a 43.423) e per quelle ai superstiti (-12,1% a 174.025). Un calo significativo viene registrato anche dai nuovi assegni sociali che passano da 48.297 a 34.411 (-28,7%).



Assegni medi da 987 euro - L'importo medio mensile di pensione nel 2016 risulta di 987 euro, identico al 2015. Il dato risulta molto diverso per le varie tipologie, con 643 euro medi per la vecchiaia, 1.929 euro medi per la pensione anticipata, 765 per l'invalidità e 657 per i nuovi assegni ai superstiti.



Per i lavoratori dipendenti le nuove pensioni in media valgono 1.221 euro mentre per i coltivatori diretti sono state in media di 615 euro. La pensione media degli artigiani in uscita nel 2016 risulta di 946 euro mentre per i commercianti è stata di 911 euro. La pensione per i parasubordinati usciti nel 2016 è stata in media di 192 euro al mese. I trattamenti di questi ultimi sono basati esclusivamente sul sistema contributivo e su versamenti fatti a partire dal 1996.