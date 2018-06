Inps, Boeri: "Serve salario minimo per atipici"

Per il milione di lavoratori della Gig economy, un neologismo americano che indica i cosiddetti "lavoretti" e include molti atipici compresi i riders, bisognerebbe introdurre un "salario minimo a prestazione". Lo dice il presidente dell'Inps, Tito Boeri, aggiungendo che in Italia sarebbe necessario approvare leggi che "obblighino" i grandi gruppi del settore a iscriversi alla piattaforma on line dell'Istituto per le prestazioni occasionali.