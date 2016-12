Industriali Italia-Germania ai governi: "Patto per la competitività"

Le "Confindustrie" di Italia e Germania invieranno a Matteo Renzi e ad Angela Merkel 12 raccomandazioni che compongono il documento "Un patto per la competitività, per costruire una nuova primavera europea" a partire da precisi impegni economici. "Il primo e il secondo Paese industriale d'Europa - dice il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, illustrando il testo - lanciano questo messaggio nell'interesse di tutti e non contro qualcuno".