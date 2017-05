Imprese: la digitalizzazione fa crescere fatturato, export ed e-commerce

Dall'indagine – lo studio è stata commissionato da Google e ha coinvolto 382 imprenditori – emerge che, dopo aver preso parte al progetto, il 67% del campione ha ottenuto “chiari risultati di crescita” già nel breve periodo. Più nel dettaglio: il 34% ha dichiarato di aver aumentato il numero di clienti, il 18% il fatturato e il 29% delle esportazioni.



Il progetto ha creato nuove opportunità ai partecipanti – il 21% ha ammesso di essere entrato in nuovi mercati – o li ha aiutati ad incrementare le vendite attraverso l'e-commerce (a registrare una crescita è stato il 9% del campione). Al termine del progetto, un'azienda su 10 ha già assunto persone con maggiori competenze digitali mentre una su quattro intende farlo entro sei mesi.



Le imprese non hanno solo effettuato nuove assunzioni: c'è anche chi ha deciso di investire in maggiore comunicazione (il 78% del campione) e in competenze digitali (il 76%). Su percentuali altrettanto alte è il numero di imprese che ha deciso di investire più risorse finanziarie sulla digitalizzazione d'impresa (70%) e di quelle che dedicheranno più tempo dello staff alla digitalizzazione (68%).



I lavoratori italiani sono tra i meno competenti in materia, del resto: un Workmonitor di Randstad – l'indagine ha coinvolto oltre 12mila addetti sparsi in 33 Paesi – rileva che il 67% dei lavoratori italiani sostiene di avere scarse competenze legate alle tecnologie digitali. Competenze che sarebbero invece fondamentali “per il successo dell'azienda in cui sono impiegati e le competenze digitali indispensabili per restare competitivi nel mercato del lavoro”: il 90% dei dipendenti italiani ritiene che tutte le aziende dovrebbero sviluppare una strategia digitale (la media globale si ferma all'87%). Tuttavia il 70% del campione sostiene che la propria impresa non disponga di personale con le competenze adeguate per avviare il percorso di digitalizzazione.