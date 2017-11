Imprese: il manifatturiero torna a correre

L'ultimo rapporto dell'ufficio studi di Mediobanca – l'analisi ha passato in rassegna le imprese manifatturiere con oltre 20 addetti che rappresentano il 50% del fatturato manifatturiero italiano – sottolinea che nel 2016 il fatturato delle realtà manifatturiere è cresciuto (+1,9%) per il terzo anno consecutivo (all'industria e ai servizi non è andata altrettanto bene, considerando che il loro fatturato è risultato in calo per la quarta volta dal 2013).



Attualmente il comparto manifatturiero ha recuperato e superato le vendite del 2008 (+0,8%). Si tratta di una media, però: alcuni settori manifatturieri – è il caso di stampa ed editoria, dei prodotti per l'edilizia, l'impiantistico, gli elettrodomestici e il metallurgico – rimangono ancora molto lontani dai livelli precedenti la crisi economica, mentre per altri la recessione è definitivamente alle spalle (conserviero, bevande, automotive-mezzi di trasporto e dolciario).



Recessione che ha influito parecchio e negativamente sul settore: nell'ultimo rapporto sulla situazione sociale del Paese, il CENSIS sottolinea che nel 2014 il manifatturiero valeva il 15,6%, in calo rispetto al 17,6% del 2008 (tra il 2008 e il 2013 si è ridotto del 13,5%, cioè di 30,4 miliardi di euro, nel frattempo l'economia italiana registrava complessivamente una contrazione del 7%). Tutto ciò si è tradotto in una perdita di imprese e occupazione: tra il 2009 e il primo semestre del 2016 la manifattura ha infatti perso 54.992 imprese, pari al 9,2% del totale, a fronte del -2,5% relativo all'intera economia italiana (alcuni studi osservano che ad uscire dal mercato sono state le imprese più piccole e quindi meno attrezzate per affrontare la concorrenza delle aziende di dimensioni più grandi).



Questo non ha impedito al manifatturiero italiano di restare tra i primi al mondo: nel Rapporto I nuovi volti della globalizzazione, alla radice delle diverse performance delle imprese, il Centro studi di Confindustria (CsC) sottolinea che l'industria manifatturiera italiana “riesce a difendere la seconda posizione in Europa e la settima nel mondo, con una quota del 2,3%, seppure quasi dimezzata rispetto al 2007”. In Europa, l'Italia è seconda solo alla Germania (6,1%).



Nonostante alcuni buoni risultati, le difficoltà restano. Specialmente sul fronte occupazionale: il rapporto dell'Ufficio studi di Mediobanca sottolinea che la creazione di nuovi posti di lavoro dal 2008 in poi è limitata a pochi casi: gli accessori in pelle e cuoio (+18,7%), il vetrario (+6,3%), il conserviero (+6,2%), il dolciario (+5,2%), le altre società alimentari (+2,8%) e l'abbigliamento (+1,8%).



L'edilizia (-29,1%), la produzione di elettrodomestici (-27,1%), la stampa ed editoria (-25,7%) e il tessile (-20,3%) sono i comparti che hanno registrato il maggior numero di posti di lavoro andati persi.