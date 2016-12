Imprese: i distretti industriali crescono di più delle concorrenti

I distretti industriali sono costituiti da una comunità di imprese – generalmente di piccole e medie dimensioni, con meno di 250 addetti ciascuna – e di persone unite, oltre che da relazioni territoriali, anche da legami socio-economici e attive in uno stesso settore.



Secondo i più recenti dati dell'ISTAT, diffusi lo scorso anno e aggiornati al 2011, i distretti industriali italiani sono 141 (nel 2001 erano 181) e rappresentano circa un quarto del sistema produttivo del nostro Paese, assorbendo il 24,5% dell'occupazione nazionale. Cifre sufficienti per comprenderne la loro rilevanza nel tessuto produttivo italiano.



I dati contenuti nel rapporto di Intesa Sanpaolo ne confermano invece il potenziale. Pur non restando completamente immuni dalla crisi economica, i distretti industriali hanno dimostrato una maggiore resistenza – il dossier osserva che tra il 2009 e il 2014 le imprese distrettuali hanno fatto meglio di quelle non distrettuali – e una forte capacità di recupero: il fatturato raggiunto nei distretti nel 2014 è di poco inferiore rispetto ai valori del 2008 (-0,5%) mentre nelle aree non distrettuali il gap è ancora significativo e pari al 5,9%. Inoltre, un quinto delle imprese nei distretti industriali ha registrato un incremento degli addetti superiore al 38% (cinque punti percentuali in più rispetto alle aree non distrettuali).



Ma le cose dovrebbero andare bene anche nel futuro prossimo: sostenuto dalla domanda interna e da un rafforzamento degli investimenti, il fatturato dovrebbe crescere del 2,7% medio annuo per il biennio 2016-2017. Performance leggermente migliori rispetto a quelle registrate tra il 2014 e il 2015, quando il fatturato a prezzi correnti delle imprese distrettuali è cresciuto mediamente dell'1,9% l'anno.