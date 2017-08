Imprese esportatrici: torna a crescere il numero degli addetti

In Italia il numero di imprese esportatrici si aggira intorno alle 200 mila unità (194.832 secondo l’ultimo censimento dell’Istat) e, sebbene le quote siano ripartite in maniera abbastanza simile tra il settore manifatturiero e quello commerciale (il 45,4% e il 40,6% contro il 14% delle imprese esportatrici che operano in altri settori), quasi la totalità del valore complessivo dell’export di beni e servizi è legato a quelle attive nel manifatturiero, con una quota sul totale pari all’83,1%.