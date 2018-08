Ilva, fonti ArcelorMittal: "Vogliamo risolvere il nodo occupazione"

ArcelorMittal, il gruppo dell'acciaio che si è aggiudicato l'Ilva, assicura che "c'è la volontà di trovare per ciascun lavoratore una soluzione equa". Lo dicono fonti vicine alla società, aggiungendo che "le porte non sono state chiuse e gli incontri con il ministero dell'Economia sono continuati a livello tecnico e legale". Anche se non ci sono numeri, "per ArcelorMittal resta fondamentale la sostenibilità del conto economico dell'azienda".