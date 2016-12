Il settore della ristorazione in crescita dal 2012 ad oggi

Confesercenti stima che, se il settore riuscirà a mantenere il trend di crescita, nei prossimi due anni potrebbero nascere 100mila nuovi posti di lavoro. Posti che andrebbero ad aggiungersi a quelli già esistenti. Secondo i dati aggiornati ad agosto 2016, le attività di ristorazione e bar sparsi per il territorio italiano sono oltre 372mila e impiegano 1,3 milioni di persone: un decimo dell'occupazione privata nel nostro Paese.



Non tutte le attività vivono a lungo, però: Confesercenti osserva che un'impresa su due cessa entro i primi tre anni di vita.



Gli ultimi dati relativi alla spesa degli italiani fanno ben sperare. Secondo l'ISTAT, nel 2015 le spese per i servizi ricettivi e di ristorazione sono tornate a crescere dopo due anni di cali, passando da 110,26 a 122,39 euro mensili (+11%). Nel 2013, sottolinea comunque l'Istituto nazionale di statistica, erano pari a 119,23 euro.



Inoltre l'ISTAT osserva che la spesa per i servizi di ristorazione (ristoranti, bar e mense) varia molto a livello territoriale: nelle regioni settentrionali la spesa per i servizi di ristorazione incide sulla spesa complessiva in misura maggiore rispetto a quanto avviene in altre parti del Paese.



Anche Confesercenti sottolinea che la spesa in servizi di ristorazione sul territorio nazionale è aumentata, passando da 52,3 miliardi di euro del 2001 ai 76,4 miliardi del 2015 (+46%).