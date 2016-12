Il G20 "apre" alla Cina: "Basta col protezionismo". E Pechino taglia il suo export

Il leader del G20 intendono agire contro il protezionismo e concordando sull'ulteriore promozione del libero scambio per accelerare la crescita globale, in risposta ai timori generati dalla debole domanda nel mondo. Lo si legge nel documento finale diffuso al termine del summit, in cui la Cina ha accettato di ridurre l'export di acciaio senza però fissare tetti di riferimento.

Lagarde: "Solo commercio libero aiuta la crescita" - "Respingere con forza ogni forma di protezionismo e andare avanti con lo sviluppo di un commercio libero ed equo che è vitale per la crescita globale": questo il messaggio della numero uno del Fondo monetario internazionale (Fmi), Christine Lagarde, al termine del G20 tenutosi in Cina. Lagarde ha sottolineato come la priorità sia quella di una "crescita più forte e più condivisa" , stimolando una ripresa "troppo lenta per troppo tempo" e riducendo "le eccessive ineguaglianze" sul fronte del reddito.