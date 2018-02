Il costo per la difesa contro gli attacchi informatici

L'ultimo Osservatorio Information Security & Privacy della School of Management del Politecnico di Milano ha quantificato il valore raggiunto nel 2017 dal mercato delle soluzioni di information security in Italia. Ecco i risultati. Secondo lo studio, il mercato ha raggiunto i 1,09 miliardi di euro, in aumento rispetto al 2016 (+12%). A investire maggiormente nella cyber sicurezza sono le imprese di dimensioni maggiori: il 78% della spesa complessiva è riconducibile alle grandi aziende.



Nel 2017 il cyber crime è costato mediamente 11,7 milioni di dollari per azienda, pari al 23% in più rispetto ai 9,5 milioni del 2016 e al 62% in più rispetto alla media dell'ultimo quinquennio. Lo studio osserva che nelle imprese italiane sta aumentando la consapevolezza dell'importanza della gestione della sicurezza e della privacy, mentre aumentano i budget stanziati. Un'indagine realizzata da Accenture in collaborazione con Ponemon Institute – Cost of Cyber crime study, che ha coinvolto 2.182 professionisti informatici ed esperti di sicurezza in 254 aziende sparse nel mondo – rivela che mediamente ogni impresa (specialmente quelle dei servizi finanziari e del comparto energetico) subisce 130 violazioni all'anno (+27% su base annua) con ingenti danni.



Un attacco informatico, infatti, si traduce in perdite di ore lavorative, di informazioni, di ricavi e di danni alle infrastrutture. Secondo l'Annual Cybersecurity Report 2017 della CISCO, "per le imprese che hanno subito un attacco, l’effetto è stato notevole: il 22% ha perso clienti – il 40% ha perso oltre il 20% della propria base di clienti –; il 29% ha perso fatturato – il 38% ha subito perdite per oltre il 20% delle entrate –; il 23% ha perso delle opportunità di business". Il cyber crimine rappresenta una minaccia per tutti. Nessuno escluso. Secondo la Polizia postale, nel 2017 sono stati condotti 1.006 attacchi contro i servizi internet relativi a siti istituzionali e infrastrutture critiche informatizzate di interesse nazionale.