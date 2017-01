I timori legati alla Cina affossano Piazza Affari e le Borse europee

Scivola Piazza Affari assieme alle Borse europee sui timori legati alla situazione della Cina . Sotto pressione i titoli legati all'economia cinese come quelli del lusso e del comparto auto: in rosso Yoox, Fca, Luxottica e Moncler. Difficoltà anche per Finmeccanica.

Chiudono in rosso le Borse cinesi - Intanto chiudono in calo i listini cinesi, che non sfuggono ai timori di un rallentamento dell'economia del Paese asiatico innescata dai dati su produzione industriale e investimenti e dalla svalutazione dello yuan decisa dalla People's Bank of China. Shanghai ha così terminato le contrattazioni in calo dell'1,06% e Shenzhen dell'1,54%. Hong Kong ha invece ceduto il 2,38%.