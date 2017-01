Germania: la situazione dell'economia tedesca

L'indice Zew sul morale di analisti ed investitori in Germania è diminuito ad agosto rispetto a luglio. Tuttavia il ministero dell'Economia tedesco non è preoccupato: la ripresa economica del Paese è su un percorso stabile, spiega nel suo report mensile pubblicato mercoledì. È giusto quindi chiedersi: come vanno le cose alla principale economia della zona euro?