Forbes: Jeff Bezos supera Bill Gates e diventa il più ricco al mondo

Nella classifica di Forbes, Warren Buffett è terzo con 84 miliardi di dollari, mentre l'industriale francese Bernard Arnault e la sua famiglia occupano la quarta posizione con 72 miliardi di dollari, insediati da Mark Zuckerberg, quinto con 71 miliardi di dollari. Amancio Ortega, il patron di Zara, è sesto con 70 miliardi di dollari, seguito dal tycoon messicano Carlos Slim con 67,1 miliardi di dollari.



Tra le venti persone più ricche del mondo entrano anche due cinesi. Si tratta di Ma Huateng, Ceo del colosso Tencent, che è la persona più ricca dell'Asia e 17esima al mondo, e del fondatore di Alibaba, Jack Ma. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump scende al 766esimo posto rispetto al 544esimo dell'ultimo censimento della rivista: la sua ricchezza è stimata oggi in 3,1 miliardi di dollari, 400 milioni in meno rispetto a un anno fa.



Il primo italiano in lista è Giovanni Ferrero (proprietario del brand che produce la Nutella), che si piazza al 37esimo posto con 23 miliardi. In 45esima posizione si piazza invece Leonardo del Vecchio con i suoi 21,2 miliardi di dollari. Silvio Berlusconi è 190° in classifica con 8 miliardi di dollari.



Secondo Forbes, il valore dei patrimoni dei 2.208 paperoni di 72 diversi Paesi vale complessivamente 9.100 miliardi di dollari, il 18% in più rispetto all'anno scorso. Gli Stati Uniti contano il maggior numero di ultra-ricchi (585), seguiti dalla Cina (373). Fuori dalla lista, invece, tutti i dieci sauditi che erano in classifica l'anno scorso.