Fmi: "I dazi sono la maggiore minaccia alla ripresa economica"

Le misure protezionistiche vanno evitate perché rischiano di far deragliare la ripresa economica mondiale: i dazi sono la "minaccia" maggiore alla crescita. Ad affermarlo è il Fondo monetario internazionale, secondo cui, se le attuali minacce nelle politiche commerciali dovessero diventare realtà e la fiducia di conseguenza calare, la crescita mondiale rischierebbe di essere lo 0,5% in meno rispetto alle attuali stime per il 2020.