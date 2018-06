Fitch: "Italia rischia instabilità politica e allentamento fiscale"

Instabilità politica e allentamento fiscale sono i principali fattori di rischio per l'Italia, secondo l'agenzia di rating Fitch. In un rapporto che illustra "il potenziale impatto del nuovo governo sull'affidabilità del credito sovrano dell'Italia", Fitch spiega che le "differenze ideologiche e politiche tra M5S e Lega porteranno a crescenti tensioni all'interno della coalizione" e per questo si aspetta "elezioni anticipate dal 2019".