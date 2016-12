Fisco, un imprenditore su due dichiara meno di 15mila euro

Per quanto riguarda i lavoratori autonomi, che sono 950mila, il 48,5% dichiara compensi inferiori a 25.820 euro e solo il 4,1% compensi superiori a 185.920 euro. Inoltre, rispetto all'anno precedente, crescono i soggetti nelle classi di compensi fino a 15.490 euro, mentre si contraggono nelle fasce più alte; il reddito medio complessivo vale 49.560 euro.



Gli studi di settore - La fotografia scattata con gli studi di settore, infine, mostra come a dichiarare di più siano le attività professionali, seguite dalle attività manifatturiere (32.400 euro) e dal settore dei servizi (24.400 euro), mentre nel commercio si registra il livello più basso (19.100 euro). Il reddito medio è stato di 25.900 euro per le persone fisiche, 37 mila per le società di persone e 26.700 per le società di capitali ed enti.



Slitta la scadenza del 730 - Intanto il presidente del Consiglio, Matteo Renzi, ha firmato un dpcm che proroga di due settimane, dal 7 al 23 luglio la scadenza per il 730. L'intento è quello di dare più tempo, a contribuenti, professionisti e Caf, per modificare, correggere e inviare il modello 730, presumibilmente sia quello ordinario che quello precompilato.