Fisco, riaperta la voluntary disclosure: domande possibili da oggi

Si riaprono, secondo i tempi stabiliti dal decreto fiscale, i termini della voluntary disclosure. Le domande, fa sapere l'Agenzia delle Entrate, potranno essere inviate fino al 31 luglio 2017. Chi intende mandarla da subito potrà accedere alla nuova procedura utilizzando il "vecchio" modello di istanza approvato dall'Agenzia il 30 gennaio 2015 per poi trasmetterlo esclusivamente per via telematica.