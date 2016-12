Fisco, il ministro Poletti: "Nessuna patrimoniale né aumento tasse"

"Non abbiamo nessuna intenzione di fare alcuna patrimoniale e non abbiamo nessuna intenzione di alzare le tasse". Lo ha detto il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti. "Un processo di riduzione fiscale l'abbiamo messo in corso negli ultimi anni e andremo avanti su questa strada", ha aggiunto. E sulle pensioni: "Il governo interverrà in maniera convinta nella legge di Bilancio, se basteranno 2 miliardi dipenderà dalle risorse disponibili".